Der Niederösterreicher, der dieses Turnier 2018 gewann, nimmt eine Wildcard in Anspruch, wie die Organisatoren twitterten. Der Lichtenwörther hatte zuletzt angekündigt, je nach Abschneiden in Rom, noch ein Turnier vor den French Open noch mitzunehmen, um weitere Topspiele in die Beine zu bekommen.