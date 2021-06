Das gaben die Veranstalter unter der österreichischen Turnierdirektorin Sandra Reichel am Dienstag bekannt. Für das heurige Turnier ab 12. Juli erhält der Weltranglisten-Fünfte Thiem, der auf Olympia in Tokio verzichtet, eine Wildcard. Bisher hat Thiem dreimal in Hamburg teilgenommen und zwei Mal das Viertelfinale erreicht.