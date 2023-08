Tennis Thiem spielt Challenger in Bad Waltersdorf

Dominic Thiem Foto: NOEN, ERIKA TANAKA / APA / picturedesk

D ominic Thiem und Jurij Rodionov treten in drei Wochen beim Tennis-Challengerturnier in Bad Waltersdorf auf Sand an.

Ebenfalls gemeldet haben mehrere Spanier um Roberto Carballes Baena und Albert Ramos-Vinolas. Sebastian Ofner verzichtet hingegen, Österreichs aktuelle Nummer 1 spielt in der Woche vom 18. bis 24. September in Saint-Tropez auf Hartplatz.