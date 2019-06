Diesbezüglich hat er auch Thomas Muster in der Seine-Stadt übertroffen. Muster stand insgesamt neunmal in einem Grand-Slam-Viertelfinale, in Paris "nur" dreimal. Allerdings holte der Steirer 1995 den Titel.

Für Thiem geht es nun am Mittwoch gegen den Sieger aus Juan Martin Del Potro (ARG-8) gegen Karen Chatschanow (RUS-10) auch um sein insgesamt viertes Halbfinale bei einem der vier Grand-Slam-Turniere, es wäre auch sein viertes in Roland Garros. Bei den US Open ist er 2018 im Viertelfinale nur knapp an Rafael Nadal gescheitert.

Insgesamt 26 Mal (17 x Herren, 9 x Damen) ist es ÖTV-Spielern bisher gelungen, bei einem der vier Grand-Slam-Turniere im Einzel ins Viertelfinale vorzustoßen.

Bisherige Viertelfinal-Teilnehmer aus Österreich im Einzel bei Grand-Slam-Turnieren (inklusive bessere Ergebnisse): HERREN - Viertelfinale (insgesamt 17): Peter Feigl (1): Australian Open 1978 Thomas Muster (9): Australian Open (1989, 1994, 1997) French Open (1990, 1995, 1998) US Open (1993, 1994, 1996) Stefan Koubek (1): Australian Open 2002 Jürgen Melzer (1): French Open 2010 Dominic Thiem (5): French Open (2016, 2017, 2018, 2019) US Open (2018) Semifinale (8): Thomas Muster (4): Australian Open (1989, 1997) French Open (1990, 1995) Jürgen Melzer (1): French Open 2010 Dominic Thiem (3): French Open (2016, 2017, 2018) Finale (2): Thomas Muster (1): French Open 1995 Dominic Thiem (1): French Open 2018 Sieg (1): Thomas Muster (1): French Open 1995 Thiems bisherige Major-Bilanz (Gesamt: 52 Siege, 21 Niederlagen): Australian Open (10:6), French Open (22:5*), Wimbledon (5:5), US Open (bisher 15:5) *vor Viertelfinale 2019 DAMEN - Viertelfinale (9): Petra Schwarz-Ritter (1): French Open 1994 Judith Wiesner (2): Wimbledon 1996, US Open 1996 Sylvia Plischke (1): French Open 1999 Barbara Schwartz (1): French Open 1999 Barbara Schett (1): US Open 1999 Sybille Bammer (1): US Open 2008 Tamira Paszek (2): Wimbledon 2011 und 2012 Semifinale: bisher keine ÖTV-Dame