Thiem startet am Dienstag in die Saison.

Dominic Thiem startet mit einer Abendpartie am Neujahrstag in die neue Tennis-Saison. Der als Nummer zwei gesetzte Niederösterreicher ist im Erstrundenmatch beim ATP-Turnier in Doha gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert im vierten Spiel nach 12.30 Uhr MEZ im Einsatz.

Das bisher einzige Duell gegen die aktuelle Nummer 55 der Weltrangliste verlor Thiem im Viertelfinale des Rotterdam-Turniers 2017 in der Halle mit 4:6,6:7(3).