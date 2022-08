Tennis Thiem startet gegen Spanier Carreno Busta in US Open

AN APA / NÖN.at

Fokus New York: Dominic Thiem startet gegen die Nummer 12 des Turniers in die US Open Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

D er Lichtenwörther Dominic Thiem startet gegen den Spanier Pablo Carreño Busta in die US Open. Dies ergab die Auslosung des Grand-Slam-Turniers in New York am Donnerstag.