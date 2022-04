Thiem startet in Estoril gegen Franzosen Bonzi

Werbung

Der Niederösterreicher trifft in der ersten Runde auf den 25-jährige Franzosen Benjamin Bonzi, aktuell die Nummer 59 der Weltrangliste und damit nur fünf Plätze hinter Thiem.

Österreichs Nummer eins hat nach einer im vergangenen Juni erlittenen Handgelenksverletzung monatelang pausieren müssen. Sein Comeback-Match verlor Thiem Ende März auf der Challenger-Tour in Marbella gegen den Argentinier Pedro Cachin 3:6,4:6. Auf der ATP-Tour musste er sich am Dienstag in Belgrad dem Australier John Millman mit 3:6,6:3,4:6 geschlagen geben.