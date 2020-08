Thiem trifft bei US Open zum Auftakt auf Munar .

Dominic Thiem trifft zum Auftakt der mit 53,4 Mio. US-Dollar dotierten US Open in New York auf den Spanier Jaume Munar. Österreichs Tennis-Star ist beim Hartplatz-Grand-Slam-Turnier in Flushing Meadows hinter Novak Djokovic (SRB) als Nummer zwei gesetzt. Zu einer Wiederholung des Australian-Open-Finales könnte es daher erst im Endspiel kommen.