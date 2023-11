Thiem trifft in Metz auf Qualifikant Martineau

Österreichs Tennis-Star hat von den vier Qualifikanten den Franzosen Matteo Martineau zugelost bekommen. Der 30-jährige Niederösterreicher spielt am Montag im zweiten Match nach 14.00 Uhr erstmals gegen die ATP-Nr. 299. Sollte sich der Ex-US-Open-Sieger durchsetzen, trifft er gleich wieder auf einen Lokalmatador, nämlich auf den als Nummer vier gesetzten Ugo Humbert.

Beim ATP-Turnier in Sofia muss Österreichs Nummer 1, Sebastian Ofner, noch einen Tag länger warten, ehe er seinen ersten Kontrahenten kennt. Dort wird die Qualifikation nämlich erst am Montag fertig gespielt. Ebenfalls im Hauptfeld in Bulgariens Hauptstadt spielt Jurij Rodionov. Er bekommt es mit dem Serben Miomir Kecmanovic zu tun. Mit dem 24-jährigen Weltranglisten-53. hat Rodionov gleich zwei Rechnungen offen, wobei die Niederlage dieses Jahr im Estoril-Achtelfinale besonders bitter war: Rodionov machte damals nur ein Game.