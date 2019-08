Der als Nummer vier gesetzte Lichtenwörther, der am Donnerstag bei den US Open ein Training mit Roger Federer absolviert hat, befindet sich in der gleichen Tableau-Hälfte wie Rafael Nadal (ESP-2).

Für Thiem sind es seine sechsten US Open, er tritt zum 24. Mal bei einem der vier Major-Turniere an. Im Vorjahr hatte der noch 25-jährige Niederösterreicher erstmals außerhalb der French Open bei einem Major das Viertelfinale erreicht. In diesem war er erst nach einem epischen Fünf-Satz-Match Nadal unterlegen. Ein Rematch in Flushing Meadows könnte es mit dem Spanier dieses Jahr erst im Halbfinale geben.