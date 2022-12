Thiem unterlag in Dubai gegen Auger-Aliassime

Werbung

Der 29-jährige Niederösterreicher spielte gegen den Weltranglisten-Sechsten auf Augenhöhe, musste sich dem Kanadier in dem Schaukampf aber schlussendlich nach knapp zwei Stunden Matchzeit mit 6:7(2),6:7(6) geschlagen geben. Auf der arabischen Halbinsel bereitet sich Thiem derzeit auf den Saisonstart in Australien vor.

Im ersten Satz kassierte der ÖTV-Star im fünften Spiel ein Break. Als Auger-Aliassime beim Stand von 5:4 ausservieren wollte, gelang jedoch Thiem das Rebreak. Der Tiebreak war allerdings mit 7:2 eine klare Beute des Kanadiers. Der zweite Satz verlief ausgeglichen ohne Aufschlagverluste und mündete damit ebenfalls in einen Tiebreak. Dort konnte der Österreicher - die Nummer 102 der Weltrangliste - einen Satzball nicht ausnützen. Stattdessen verwertete sein Gegner gleich den ersten Matchball nach 1:59 Stunden.

Thiem hatte am Dienstag an der Seite der Russin Anastasia Pawljutschenkowa im Mixed gegen Paula Badosa/Grigor Dimitrow (ESP/BUL) ebenfalls knapp verloren. Der 29-Jährige nutzt die Schaukämpfe als Vorbereitung für die Australian Open, wo er dank einer Wild Card einen Startplatz im Hauptfeld sicher hat. Erstmals wieder um Punkte fürs Ranking geht es für Thiem nach dem Jahreswechsel beim ATP-250-Turnier in Adelaide.