Der seit Montag 25-jährige Lichtenwörther forderte den Weltranglisten-Ersten und Titelverteidiger Rafael Nadal in einem epischen Schlagabtausch, unterlag aber nach 4:49 Stunden mit 6:0,4:6,5:7,7:6(4),6:7(5).

Thiem, der angetreten war, um als erster Österreicher überhaupt in ein Einzel-Halbfinale der US Open einzuziehen, hat damit das erste Hartplatzduell mit Nadal verloren. Insgesamt führt der Spanier gegen Thiem nun 8:3 im Head-to-Head. Der French-Open-Finalist erhält für sein insgesamt viertes Major-Viertelfinale, dem ersten außerhalb von Paris, 475.000 Dollar (410.828,58 Euro) brutto Preisgeld sowie 320 ATP-Zähler für die ATP-Rangliste.

Sein nächster Auftritt ist kommende Woche beim Davis-Cup-Weltgruppen-Play-off vom 14. bis 16. September in Graz gegen Australien. Titelverteidiger Nadal steht hingegen am Freitag im Halbfinale, in dem er auf den Argentinier Juan Martin Del Potro trifft.