Tennis Thiem verlor im Ranking sieben Plätze, Novak fiel aus Top 250

Foto: APA (Archiv/dpa)

D er noch pausierende Dominic Thiem ist am Montag in der Tennis-Weltrangliste um sieben Positionen auf Rang 80 zurückgefallen, da ihm die Punkte vom vorjährigen Challenger-Finaleinzug in Rennes aus der Wertung gestrichen worden sind.

Sebastian Ofner ist weiter 59. Sein Davis-Cup-Kollege Dennis Novak verlor 61 Ränge und befindet sich als 253. und nur noch siebentbester Österreicher erstmals seit Juni 2018 nicht in den Top 200. Bei den Frauen ist die verletzte Julia Grabher 72.