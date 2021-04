Thiem verzichtet auf Antreten in Monte Carlo .

Dominic Thiem verzichtet nach dem Masters-1000-Tennisturnier in Miami nun auch auf jenes in Monte Carlo, das ab 11. April gespielt wird. Nach seinem ursprünglichen Terminplan könnte der Weltranglisten-Vierte damit beim ATP250-Bewerb in Belgrad (ab 19.4.) in die Sandplatzsaison starten.