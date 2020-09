Bei den US Open hatte zuvor nur Thomas Muster (drei Mal) diese Phase im Einzel erreicht. Am Mittwoch möchte der diesjährige Australian-Open-Finalist gegen Alex de Minaur (AUS-21) erstmals in Flushing Meadows die Runde der letzen vier erreichen.

Es wäre sein sechstes Halbfinale bei einem der vier Grand-Slam-Turniere. Vier Mal ist ihm dies bei den French Open, einmal dieses Jahr bei den Australian Open gelungen. Das große Ziel ist freilich nach drei bisherigen Endspielen auf Major-Niveau der erste Grand-Slam-Titel. Dies ist bisher nur Thomas Muster bei den French Open 1995 gelungen.

Bisherige Viertelfinal-Teilnehmer aus Österreich im Einzel bei Grand-Slam-Turnieren (inklusive bessere Ergebnisse): HERREN - Viertelfinale (insgesamt 19): Peter Feigl (1): Australian Open 1978 Thomas Muster (9): Australian Open (1989, 1994, 1997) French Open (1990, 1995, 1998) US Open (1993, 1994, 1996) Stefan Koubek (1): Australian Open 2002 Jürgen Melzer (1): French Open 2010 Dominic Thiem (7): Australian Open 2020 French Open (2016, 2017, 2018, 2019) US Open 2018, 2020 Semifinale (10): Thomas Muster (4): Australian Open (1989, 1997) French Open (1990, 1995) Jürgen Melzer (1): French Open 2010 Dominic Thiem (5): French Open (2016, 2017, 2018, 2019) Australian Open (2020) Finale (4): Thomas Muster (1): French Open 1995 Dominic Thiem (3): French Open 2018, 2019 Australian Open 2020 Sieg (1): Thomas Muster (1): French Open 1995 Thiems bisherige Major-Bilanz (Gesamt: *64 Siege, 25 Niederlagen): Australian Open (16:7), French Open (24:6), Wimbledon (5:6), US Open * (bisher 19:6) *vor Viertelfinale 2020