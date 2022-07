Tennis Thiems Achtelfinal-Spiel wegen Regens abgebrochen

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Thiems Achtelfinal-Spiel wird am Freitag fortgesetzt Foto: APA/BARBARA GINDL

D ominic Thiems Achtelfinal-Spiel beim ATP-Challenger in Salzburg gegen Facundo Bagnis ist am Donnerstag wegen Regens abgebrochen worden und soll am Freitag ab 11.00 Uhr fortgesetzt werden.