Sein Ziel für 2021 hat er klar formuliert. "Zuerst arbeite ich in Adelaide im Camp mit Novak und 'Rafa' am Tennis-Feinschliff, beim ATP-Cup will ich Selbstvertrauen für den Grand Slam tanken. Zum Start muss ich zu 100 Prozent da sein", weiß Thiem. Der Vorjahresfinalist von Melbourne hatte 2020 im Endspiel erst nach 2:1-Satzführung gegen Djokovic ("ein epischer Fight") verloren. "Dass mir die Bedingungen in Melbourne liegen, habe ich im Vorjahr definitiv bewiesen", meinte Thiem deshalb und fügt an: "Mein Wunsch für 2021 ist natürlich ein zweiter Major-Titel." Die Australian Open beginnen am 8. Februar.

Auch zu seinem Privatleben, das zuletzt für Schlagzeilen gesorgt hatte, äußerte sich der US-Open-Champion nochmals. "Ich hätte mir nie gedacht, dass mein gepostetes Bild mit Lili auf Instagram so hohe Wellen schlagen würde. Binnen weniger Stunden trudelten gleich unzählige Interview-Anfragen aus Deutschland und Österreich ein, die ich aber alle ablehnen musste. Mein Privatleben soll weiter privat bleiben", erklärte Thiem zur neuen Freundin, der Artistin und Zirkus-Tochter Lili Paul-Roncalli, wollte aber so viel verraten. "Lili und ich haben uns in Wien erstmals getroffen. Wir verstehen uns gut, können viel miteinander lachen und genossen bisher die wenigen gemeinsamen Tage."