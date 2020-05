Topbesetzung bei Staatsmeisterschaften .

Die Corona-Krise beschert den von 28. Juni bis 4. Juli über die Bühne gehenden Tennis-Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf (B) aufgrund der internationalen Turnierflaute wohl eine echte Topbesetzung. "Es werden die bestbesetzten Staatsmeisterschaften der vergangenen zwanzig Jahre", sagte ÖTV-Vizepräsident Günter Kurz am Dienstag in einer Aussendung des heimischen Verbands.