Topgesetzter Thiem in Bratislava gegen Ukrainer Satschko

Der 30-jährige Niederösterreicher ist in Bratislava als Nummer 1 gesetzt und trifft in Runde eins auf den Ukrainer Witalij Satschko (ATP-161.). Das bisher einzige Kräftemessen hatte Thiem 2020 in der Wiener Stadthalle 6:4,7:5 gewonnen. Hinter Thiem ist mit dem Schweizer Stricker ein zweiter Dominic als Nummer zwei gesetzt.

Ebenfalls im Hauptfeld ist der Steirer Filip Misolic, er trifft gleich zum Auftakt auf den als Nummer 6 gesetzten Ungarn Zsombor Piros. Bemerkenswert in der Qualifikation: Der dort topgesetzte Dennis Novak trifft in Runde eins auf den 20-jährigen Sohn von Björn Borg, Leo. Thiem war zuletzt im Astana-Viertelfinale in drei Sets an Sebastian Ofner gescheitert. Er spielt nach Bratislava in Antwerpen und dann die Erste Bank Open in Wien.