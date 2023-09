Tulln-Triumph für Rodionov-Bezwinger

Niederösterreichs Top-Turnier geht an den „Austro-Schreck“. Denn Österreichs Nummer 3, Jurij Rodionov, hat im Achtelfinale in Tulln gegen den späteren Sieger verloren: Denn Vit Kopriva sicherte sich am Sonntag in der Gartenstadt den Titel beim mit 118.000 Euro dotierten ATP-Challenger. Der Tscheche besiegte im Finale den Inder Sumit Nagal mit 6:2,6:4. Der 26-Jährige hatte im vergangenen Juli auch den gleich hoch dotierten Challenger in Verona für sich entschieden. Die Österreicher waren allesamt spätestens im Achtelfinale ausgeschieden.

Die Fans begeistert

Mit dem Tschechen Vit Kopriva (26, ATP-Nr. 194) und dem Inder Sumit Nagal (26, ATP-Nr. 189) zwei Akteure, die mit ihrer spektakulären Spielweise beispielsweise nicht nur ihre da wie dort favorisierten Semifinalgegner Maximilian Marterer und Flavio Cobolli, sondern Tag für Tag auch die insgesamt gut 4500 fachkundigen Fans auf der Anlage des TC Tulln beeindrucken konnten. Kopriva dominierte das Geschehen und schnappte sich den Sieg.

Ein Sieg, den Vit Kopriva auch auf den speziellen Wohlfühlfakor beim ATP Challenger von Tulln zurückführte: „Ich habe es von Anfang an genossen und es als Privileg empfunden, hier zu spielen und letztlich sogar gewinnen zu dürfen. Das Selbstvertrauen ist durch dieses gute Feeling immer größer geworden und am Ende hat mir wohl meine Konstanz den Sieg gebracht“, strahlt der nun um 100 ATP-Punkte und 16.000 Euro reicherer Turniersieger.

Udo Landbauer und Bernhard Lackner gratulierten Turniersieger Vit Kopriva Foto: Manfred Binder/NÖ Open

Gefeiert wurde eine durch und durch gelungene Woche bei den dritten NÖ Open powered by EVN dann gebührend beim Champions Dinner mit Partnern und Freunden, zu dem in Georg Liepolds Markthaus in Grafenwörth geladen wurde.