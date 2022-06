Tennis Wimbledon: Rodionov und Novak in zweiter Quali-Runde

Jurij Rodionov Foto: APA/BARBARA GINDL

D er Matzener Jurij Rodionov und der Pottendorfer Dennis Novak sind am Montag in die zweite Qualifikationsrunde für das Tennis-Grand-Slam-Turnier in Wimbledon eingezogen.