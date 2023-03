Tennis Thiem auch im Doppel mit Ruud in Indian Wells ausgeschieden

Thiem nach Doppel-Aus nun nach Miami Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

F ür Dominic Thiem hat es auch im Doppel in Indian Wells kein Erfolgserlebnis gegeben. An der Seite des Einzel-Weltranglisten-Vierten Casper Ruud (NOR) war gegen das eingespielte kroatische Weltklasse-Tennis-Doppel Mate Pavic/Nikola Mektic am Samstag beim 3:6,3:6 nichts zu holen. Für Thiem geht es nun weiter zum nächsten Masters-1000-Turnier in Miami.