Tennis Thiem erhält auch für Indian Wells Wildcard

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Thiem freut sich über Wildcard für Indian Wells Foto: APA/AFP

N och ehe Dominic Thiem am Donnerstag in Buenos Aires um den Einzug ins Viertelfinale kämpfte, durfte er sich über die nächste Wildcard freuen. Der Sieger des Masters-1000-Turniers von Indian Wells vor mittlerweile schon vier Jahren hat für die diesjährige Auflage und sein Comeback in Kalifornien ab 8. März einen Platz im Hauptfeld erhalten. Dem Ex-US-Open-Sieger, der nach seiner Handgelenksverletzung noch immer seine frühere Form sucht, erspart sich damit die Qualifikation.