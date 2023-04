Tennis Thiem nach Aufgabe von Lestienne im München-Achtelfinale

Der Lichtenwörther spielte nur einen Satz Foto: APA/dpa

T ennis-Profi Dominic Thiem hat am Dienstag in der ersten Runde des Sandplatzturniers von München beim Stand von 6:3,0:0 von der überraschenden Aufgabe seines französischen Gegners Constant Lestienne profitiert. Im Achtelfinale des ATP-250-Events trifft Thiem am Donnerstag erstmals auf Marc-Andrea Hüsler. Der als Nummer acht gesetzte Schweizer behauptete sich gegen Kyle Edmund (GBR). Der 26-jährige Hüsler liegt in der Weltrangliste als 63. derzeit fast 40 Positionen vor Thiem.