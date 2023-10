Tennis Thiem ringt Wawrinka in erster Paris-Runde nieder

Thiem gewann nach hartem Kampf Foto: APA/AFP

D er Lichtenwörther Dominic Thiem steht nach hartem Kampf in der zweiten Runde des Masters-1000-Tennisturniers in Paris. Der Niederösterreicher setzte sich im Duell zweier ehemaliger Grand-Slam-Champions gegen den Schweizer Stan Wawrinka nach Satzrückstand noch mit 3:6,6:3,7:5 durch. Die Partie endete in der Nacht auf Dienstag erst um 2:22 Uhr. Auf Thiem wartet nun der Titelverteidiger Holger Rune.