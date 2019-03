Für den angezählten St. Pölten-Coach Ranko Popovic wird die Luft dünner. Der SKN stand schon als Teilnehmer an der Meisterrunde fest. Sturm Graz und der WAC lösten neben Salzburg, LASK und Austria die restlichen Tickets.

Zum Kehraus des Grunddurchgangs ging es für Mattersburg um die Minichance, sich doch noch für die Meisterrunde zu qualifizieren. St. Pölten konnte sich noch einen „Bonuspunkt“ für den weiteren Meisterschaftsverlauf sichern. Da der SKN vor dieser Partie bei 30 Punkten stand und nach der Punkteteilung abgerundet wird, half den Wölfen nur ein Sieg. Den hatte auch Trainer Ranko Popovic bitter nötig, der zuletzt arg in die Kritik geriet.

Mattersburg nutzt Ambichl-Fehler

Wer allerdings ob der Ausgangsposition ein Spiel beider Mannschaften mit offenem Visier erwartete, der wurde in der Anfangsphase enttäuscht. Bis zur ersten gefährlichen Offensivaktion dauerte es dreizehn Minuten, da hatte der Mattersburger Andreas Gruber mit links von der Strafraumgrenze zu hoch gezielt. Auf der Gegenseite blockte Erhardt einen Schuss von Daniel Luxbacher in der 22. Minute kurz vor der Linie. St. Pölten ging aggressiver zu Werke als in den letzten Spielen, presste höher. Dem meist lächelnden Ranko Popovic war die Anspannung anzumerken. Mit ernster Miene versuchte er seine Mannschaft nach vorne zu peitschen.

Sein Gesicht sollte sich aber in der 24. Minute versteinern. Der anstelle des erkrankten Daniel Drescher wieder ins Abwehrzentrum gerutschte Michael Ambichl fabrizierte einen fatalen Fehler im Spielaufbau, Christoph Halper ließ sich nicht zweimal bitten und schlenzte den Ball zum 1:0 ins Kreuzeck. Der SKN probierte es danach noch aggressiver und noch offensiver, öffnete damit aber auch den Mattersburger Kontern Tür und Tor. Chancen auf beiden Seiten waren die Folge.

Nach 0:1 wurde Visier nach oben geklappt

In der 36. Minute prüfte Ryong Pak SVM-Keeper Markus Kustner nach Rasner-Flanke mit einem Kopfball. In der 40. Minute tauchte Martin Pusic alleine vor dem SKN-Kasten auf, scheiterte aber in einer 1:1-Situation an Keeper Christoph Riegler. Gleich im Gegenstoß surde Pak auf dem linken Flügel freigespielt, der im Zentrum völlig freistehende Rene Gartler drosch den Ball volley an die Latte.

SKN ließ reihenweise Ausgleichschancen aus

Engagement war den Wölfen auch nach der Pause nicht abzusprechen. Egal war es den SKN-Kickern offenbar also nicht, dass ihrem Coach bei einer möglichen Niederlage die Freistellung drohte. Eine Halbchance von Taxi Fountas (49.) und eine knappe, aber richtige, Abseitsentscheidung bei einem vermeintlichen Treffer von Rene Gartler – der längst verdiente Ausgleich wollte aber noch nicht fallen. Weil in der 63. Minute Schiedsrichter Jäger den St. Pöltner auch einen Elfmeter nach klarem Handspiel von Fran verwehrte, blieb die St. Pöltner Drangphase auch weiter unbelohnt. Popovic reagierte danach, brachte mit Husein Balic eine zusätzliche Offensivwaffe anstelle von Verteidiger Ambichl.

St. Pölten wurde noch druckvoller. In der 76. Minute verfehlte Pak eine Hereingabe von Sandro Ingolitsch knapp, und in der 83. Minute setzte Gartler einen Kopfball nach Pak-Flanke neben das Tor. Zu diesem Zeitpunkt sprang Mattersburg-Trainer Klaus Schmidt an der Linie in Rumpelstielzchen-Manier. Befreien konnte sich seine Elf aus der St. Pöltner Umklammerung aber kaum. Lediglich in der 89. Minute kamen die Gäste noch einmal vor den SKN-Kasten. Der eingewechselte Andreas Kuen traf aber das verwaiste Tor nicht. Der stärkste Auftritt der St. Pöltner im Frühjahr blieb letztlich unbelohnt.

Rapid verpasst die Meisterrunde

Auf den anderen Plätzen war die Spannung spätestens Mitte der zweiten Halbzeiten weg. Sturm besiegte die Austria 1:0 und schaffte die Meisterrunde ebenso wie der WAC. Die Kärtner rangen der Admira ein 2:2 ab. Rapid muss im weiteren Meisterschaftsverlauf im unteren Play-Off um den Klassenerhalt kämpfen.

Zukunft von Popovic weiter ungewiss

St. Pöltens Generalmanager Andreas Blumauer stellte sich gleich nach dem Schlusspfiff der Presse und gab zu Protokoll, dass man in den nächsten Tagen Gespräche führen werde, die die Zukunft von Trainer Ranko Popovic betreffen: „Das Spiel heute war gut. So kann man verlieren. Nach diesem Spiel kann man weder Ranko noch der Mannschaft einen Vorwurf machen.“ Ob Popovic selbst damit rechnet, in zwei Wochen noch auf der SKN-Bank zu sitzen? „Das ist keine Frage für mich. Das muss man andere fragen.“ Mit dem Spiel seiner Mannschaft war er aber hochzufrieden: „So wie ich meine Mannschaft heute gesehen habe, wollte ich sie von Anfang an meiner Trainertätigkeit in St. Pölten sehen.“