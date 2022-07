Gumpoldskirchner stand bei Senioren-EM in Rimini zweimal auf Podest

Werbung

Erfolgreich startet der ÖTTV in die Europameisterschafts-Zeit! Nach U13-Gold durch Benjamin Girlinger legten vor der am Mittwoch beginnenden U15- und U19-EM in Belgrad (Ser) die Senioren nach, holten in Rimini (It) viermal Bronze und dazu dreimal Gold im Trostbewerb. Zweimal am Podest stand dabei Franz Kraus-Güntner aus dem Bezirk Mödling, der sowohl im 55+-Einzel, als auch im Doppel mit dem Tiroler Horst Trefalt, Bronze gewann.

Der Gumpoldskirchner, der sein Team kürzlich zum Sieg beim Aufstiegsturnier und damit in die 2. Bundesliga geführt hatte, zeigte sich auch in Rimini in Topform: Franz Kraus Güntner erreichte durch einen 3:0-Sieg über Joachim Stoll (D) das 55+-Semifinale und erzwang gegen Tierry Miller (Sz) den Decider, den er dann mit 8:11 verloren geben musste. Im Doppel mit Horst Trefalt (T) war ebenso im Halbfinale Endstation – am Ende durfte Güntner über zweimal Bronze jubeln.

Platz drei erreichte auch das +70-Doppel Gerhard Ast (NÖ)/Reinhard Sorger (St) und Herta Meinhart (St) im +80-Doppel mit Eva Svecova (Cz). Die Steirerin gewann dazu den Trostbewerb im Einzel, wie auch Gabi Raffeis (NÖ/+60).

Ernst Hable (OÖ/+65) und Martina Kapfinger (T/+40) erreichten jeweils Platz fünf, die Tirolerin gewann dazu den Trostbewerb im Doppel mit Marielle Cadiou (F).

Senioren-EM in Rimini (It)

Bronze: M55+: Franz Kraus Güntner (NÖ)

Bronze: M Doppel 55+: Franz Kraus Güntner (NÖ)/Horst Trefalt (T)

Bronze: M Doppel 70+: Gerhard Ast (NÖ)/Reinhard Sorger (St)

Bronze: W Doppel 80+: Herta Meinhart (St)/Eva Svecova (Cz)

Platz 5: W40+: Martina Kapfinger (T)

Platz 5: M65+: Ernst Hable (OÖ)

Trostbewerb:

Gold: W60+: Gabi Raffeis (NÖ)

Gold: W80+: Herta Meinhart (St)

Gold: WD40+: Martina Kapfinger (T)/Marielle Cadiou (F)