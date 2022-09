Habesohn-Team fordert nach zwei Niederlagen Wr. Neustadt

Werbung

Dabei starten die Damen von NanoTech Villach, Bodensdorf und Cupsieger SolexConsult Wr. Neustadt in die Champions League-Qualifikation, in der Europe Cup-Vorrunde kommen LZ Linz Froschberg als Gastgeber sowie Kufstein und die Herren von Stockerau und Salzburg zum Einsatz. Fix für die Hauptrunde qualifiziert sind Linz AG Froschberg und Herren-Meister Felbermayr Wels.

Auf ein ganz spezielles Duell darf sich Vizemeister Wr. Neustadt freuen: Frane Kojic und Co. treffen in der Champions League-Vorrunde auf den deutschen Halbfinalisten Mühlhausen mit Daniel Habesohn. Wobei die Thüringer mit zwei Niederlagen in die deutsche Liga gestartet waren. Beim 1:3 bei Werder Bremen verlor Habesohn den großen Hit gegen Doppel-Weltmeister Mattias Falck: Nach ausgeglichenem Spielverlauf in den ersten beiden Sätzen drehte Habesohn im dritten Durchgang auf und ging mit 2:1 Sätzen in Führung.

Falck ließ sich jedoch nicht beirren, kämpfte sich zurück und sicherte sich die nächsten beide Durchgänge. Sein 3:2 (9:11, 11:7, 4:11, 11:8, 11:7) über den Doppel-Vize-Europameister bedeutete den Sieg für die Bremer. Zuvor hatte sich Habesohn Kirill Gerassimenko mit 1:3 geschlagen geben müssen. Mühlhausen geht somit als Vorletzter in das Duell gegen Wr. Neustadt mit Neuzugang Kenji Matsudeira am Freitag. Am Donnerstag gilt es Gruppen-Gastgeber Havirov (Cz) und Compostela (Spa) zu bezwingen, um als Vorrunden-Sieger die Hauptrunde der Top 12 zu erreichen.

Die Halbfinalisten der win2day-Bundesliga spielen in der Europe Cup-Vorrunde um ein Hauptrunden-Tickets: PANACEO Stockerau hat gegen Gastgeber Marinkolor (Kro), Alzira (Spa) und Roznava (Slk) durchaus Chancen. In der Gruppe von UTTC Sparkasse Salzburg gilt Gastgeber und Vorjahres-Halbfinalist Burgos (Spa) als Favorit. Hoboken (Bel) und Vydrany (Slk) sind für die Mozartstädter in Bestbesetzung in Reichweite. Nur der Gruppenerste kommt in die Hauptrunde, die drei anderen Teams können in der Europe Trophy weiterspielen.

Via Europe Trophy in die Champions League

Bei den Damen ist Meister Linz AG Froschberg für die Champions League-Hauptrunde gesetzt. Der größte Sprung gelang Bodensdorf. Die Kärntnerinnen vom Ossiachersee spielen als Dritte der Europe Trophy in ihrer zweiten internationalen Saison in der Vorrunde der Königsklasse, gelten aber ab Mittwoch gegen Gastgeber Linares (Spa), Panathinaikos Athen (Gr), Budaörsi (Ung) als Außenseiter. Das Ziel der Halbfinalistinnen der win2day-Bundesliga ist die Qualifikation für die Europe Cup-Hauptrunde. Vizemeister NanoTech Villach bekommt es am Mittwoch mit Gastgeber Novi Sad (Ser) und Reus (Spa) zu tun und spekuliert dank der neuen serbischen Teamspielerin Dragana Vignjevic mit dem Gruppensieg.

In der ersten Europe Cup-Phase muss Sparkasse Kufstein – nach dem Abgang der chilenischen Topspielerin Paulina Vega – für den Aufstieg am Wochenende gegen Gastgeber Vedrinamur (Bel), Castel Goffredo (It) und Cordoba (Sp) den Gruppensieg holen, um aufzusteigen. Genauso wie LZ Linz Froschberg als Gastgeber am Wochenende gegen Antwerpen (Bel), Muravera (It) und St. Pierraise (F). Bei den Vorjahres-Fünften stehen die kroatische Topspielerin Andrea Pavlovic und Jungstar Anastasiya Radzionava im Fokus.