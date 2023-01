Herbstmeister Guntramsdorf trotz 3:3 Spitzenreiter

Werbung

Der Grund: Auch die Steirer mussten sich gegen Wr. Neudorf mit einem Remis abfinden. Tags zuvor hatten beide Topteams Siege gefeiert, während sich die Verfolger Oberwart und Innsbruck mit 3:3 trennten. Bei den Damen konnte Tulln den Vorsprung auf Wr. Neudorf ausbauen.

Die Chance auf die Tabellenführung vergeben! Kapfenberg musste gegen Wr. Neudorf seine Nr. 2 David Vorcnik vorgeben., so lastete erneut alles auf den Schultern von Christoph Simoner, der wie gegen Mauthausen dreimal scorte. Aber der vierte Punkt sollte Tobias Hold nicht gelingen.

Der Youngster erzwang zwar im Entscheidungsspiel gegen Radim Bako den Decider, verlor aber 4:6 und damit 2:3 - und so mussten sich die Steirer mit einem 3:3 abfinden, bleiben damit einen Zähler hinter Herbstmeister Guntramsdorf. Der nach dem 4:1 gegen Kufstein ebenso „patzte“.

Beim 3:3 gegen Innsbruck gewann der UPO-Spitzenreiter Dominik Habesohn (18:0 Siege) zwar seine beiden Einzel, musste sich aber im Doppel mit Julian Fellinger dem Duo Christoph Maier/Oscar Birriel Rivera mit 0:3 geschlagen geben. Somit konnte Stefan Leitgeb nach Maiers 3:0-Einzelsieg über Julian Fellinger im letzten Spiel gegen Spielertrainer Mathias Habesohn das Remis fixieren

Es war das zweite Unentschieden der Tiroler nach dem 3:3 bei Oberwart. Die Burgenländer haben in Blickrichtung Play-Off-Ticket nach dem 4:1 gegen Kufstein nun vier Zähler auf Rückstand.

Am Tabellenende übernahm Biesenfeld nach dem 0:4 gegen Felbermayr Wels II mit einem Spiel weniger die rote Laterne. Bei den Cup-Halbfinalisten brillierte der Neo-Österreicher Petr Hodina mit je einem Erfolg im Einzel und im Doppel mit Gabor Böhm, der ebenso zweimal scorte.

Ex-Schlusslicht St. Urban zog dank des 4:1 gegen Mauthausen den Kopf zumindest vorübergehend aus der Schlinge. Der Kroate Nikola Horvat brillierte dabei mit drei Zählern, feierte sowohl gegen Martin Leonhartsberger, als auch im Doppel mit Dominique Plattner gegen Simon Oberfichtner/Bernhard Kinz-Presslmayer knappe 3:2-Siege. Auf dem Relegationsplatz liegt Kufstein nach 1:4-Niederlagen gegen Guntramsdorf beziehungsweise Oberwart.

Wr. Neustadt geht als Jäger ins Europe Cup-Viertelfinale

„Wie immer sind wir Außenseiter, fühlen uns in der Jägerrolle aber sehr wohl“, sagt SolexConsult Wr. Neustadt-Obmann Franz Gernjak vor dem Europe Cup-Viertelfinal-Hinspiel am Sonntag (15:30) gegen Dzialdowo/Polen: „Gegen Jonathan Groth haben wir schon mal gespielt, aber Felix Wetzel konnte damals nicht gewinnen.

Besonders gefährlich ist aber Jakob Dyjas, der schon Tomokazu Harimoto schlagen konnte! Aber als letzter österreichischer Vertreter wollen wir wiederum für positive Schlagzeilen sorgen und werden alles geben, um vielleicht nach dem Final-Einzug 2022 wieder ein kleines Wunder zu schaffen.“

Froschberg am Dienstag im Champions League-Viertelfinale

Linz AG Froschberg, die Nr. 2 Europas gastiert im Viertelfinale der Champions League am Dienstag bei Clairefontaine (F). Gegen die Französinnen hat der Serienmeister gute Erinnerungen: Im Vorjahr konnte Linz im ersten „Golden Match“ der Königsklassen-Geschichte reüssieren. Das Rückspiel erfolgt am Sonntag (16 Uhr) in Linz.