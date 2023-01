Wiener Neustadt unterlag im Europe-Cup-Viertelfinale 0:3

Werbung

Für Frane Kojic, Ivor Ban und Felix Wetzel reichte es nur zu insgesamt zwei Satzgewinnen. Das Rückspiel ist für Donnerstag (15.30 Uhr) angesetzt, die Wiederholung des Finaleinzuges 2022 aber in weiter Ferne. "In Summe sind das wertvolle Erfahrungen, die uns in der Bundesliga helfen", sagte Obmann Franz Gernjak.

Am Dienstag (19.30 Uhr) gastiert das Frauen-Team von Linz AG Froschberg im Viertelfinale der Champions League bei der französischen Equipe Clairefontaine.

Es ist eine Neuauflage des Viertelfinales vom Vorjahr, als der österreichische Meister nach einer 1:3-Heimniederlage auswärts 3:0 gewann und auch das "Golden Match" für sich entschied und somit aufstieg. Das Rückspiel erfolgt nächsten Sonntag (16.00 Uhr) in Linz.