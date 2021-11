Wr. Neustadt bei CL-Auftakt stark, aber sieglos

TTSC UMMC, hinter diesem Kürzel verbirgt sich eine der besten Tischtennis-Mannschaften der Welt. Zu Hause sind die Russen im Ural, mitten im Nirgendwo. Dort kämpft derzeit nicht nur der Lokalmatador, sondern auch Österreichs Meister Wr. Neustadt um den Aufstieg ins Champions League-Viertelfinale. Am ersten Spieltag bekamen es die Cracks aus der Allzeit Getreuen gleich mit dem großen Gruppenfavoriten zu tun.

Kojic bringt Nummer 15 unter Druck

Wr. Neustadt schlug sich gegen die Russen wacker. Allen voran Frane Kojic, der Liam Pitchford (Nummer 15 der Welt) einen heroischen Kampf lieferte. Der Kroate im Dienste der Niederösterreich war in den ersten beiden Sätzen noch mehr ohe Fortune. Der Brite kontrollierte die Partie, siegte 11:9 und 11:5. Doch Kojic bäumte sich nochmals auf, gewann die Durchgänge drei und vier jeweils in der Verlängerung (13:11 und 12:10). Der fünfte Satz wird in der Champions League im Tie-Break-Format gespielt (auf sechs Gewinnpunkte). Favorit Pitchford behielt die Nerven, gewann 6:3 und brachte TTSC UMMC mit 1:0 in Führung.

Konecny fehlen nur Kleinigkeiten

Es folgte die Begegnung zwischen Neustadt-Routinier Tomas Konecny und dem Kroaten Tomislav Pucar (Nummer 34 der Welt). Lange Zeit verlief das Match ausgeglichen. Nach verlorenem ersten Satz (5:11) schlug Konecny zurück (11:5). Im dritten Satz lag Pucar schon mit 10:5 in Front, ehe Konecny vier Punkte in Folge erzielte, damit den Durchgang nochmals spannend machte. Pucar fixierte mit dem 11:9 die 2:1-Satzführung. Im vierten Satz war Pucar ebenfalls um Nuancen besser - 11:8, 3:1-Sieg, 2:0 für die Russen.

Wetzel gegen Groth chancenlos

Im dritten Einzel stand Wiener Neustadts Felix Wetzel gegen den Dänen Jonathan Groth (Nummer 33) auf verlorenem Posten, konnte nur im ersten Satz Gegenwehr liefern, verlor 7:11, 4:11, 2:11. Wiener Neustadts Auftaktniederlage in der Runde der letzten 16 war besiegelt. Am morgigen Freitag, um 10 Uhr geht es gegen Messina (Italien) weiter. Im Vorjahr unterlagen die Neustädter im Europe Cup noch 0:3. Diesmal gehen sie wohl als leichter Favorit ins Rennen, ein Sieg ist auch notwendig, um den Traum vom Viertelfinale am Leben zu erhalten.