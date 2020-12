Ein zwölfjähriges Talent mischt in der höchsten Spielklasse Europas mit! Für Julian Rzihau-schek ging ein Traum in Erfüllung. Der Leihspieler der SV Schwechat „profitierte“ beim Bundesligaklub SPG Walter Wels von einem Coronafall. Adam Szudi war positiv getestet worden, somit mussten auch seine Bundesliga-Kollegen in Quarantäne. Rzihauscheks Stunde schlug! Mit dem ebenfalls zwölf Jahre alten Petr Hodina an seiner Seite gelang den beiden ein Eintrag in die Geschichtsbücher: Sie waren die jüngsten Spieler, die in diesem Bewerb jemals eingesetzt wurden.

„Überhaupt dabei zu sein war schon cool für mich“, sagt der NÖ-Shootingstar. In zwei Duellen blieb er ohne Satzgewinn. Gegen den 19-jährigen Portugiesen Doyen gelang Rzihauschek aber der große Coup. Der Youngster zog nach einem 0:2-Satzrückstand noch gleich, kämpfte sich damit ins Tiebreak. Dort behielt der Schüler die Nerven, setzte sich mit 6:4 durch. Julian ging auf die Knie, feierte seinen Sieg wie einst der Wr. Neustädter Werner Schlager bei seinem WM-Titel im Jahr 2003!

„Das war sensationell!"

Rzihauschek ist der jüngste Spieler aller Zeiten, der in der Königsklasse ein Match gewonnen hat. „Einen Satz zu gewinnen wäre lässig, hab‘ ich mir vorab gedacht“, schildert der Youngster, der 2018 die NÖN-Sportlerwahl gewonnen hat. Die 1:3-Niederlage gegen die dänische Toptruppe Roskilde konnte Rzihauschek nicht verhindern, sein Matchgewinn aber wird „für mich immer etwas Besonderes bleiben. Vor allem, wie das alles zustande gekommen ist.“ Coach Helmut Gigl-mayer, der die Burschen in der „Corona-Blase“ in Düsseldorf betreut hat, schwärmt: „Das war sensationell! Nach dem Match haben uns Organisatoren und Schiedsrichter gratuliert.“

Das Ausnahmetalent aus Wien – Papa Karl ist selbst leidenschaftlicher Tischtennis-crack und betreibt in Simmering eine Gärtnerei – wurde heuer von der SV Schwechat an Wels verliehen. In der 2. Landesliga A bestritt er mit den Braustädtern drei Spiele.