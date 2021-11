Paul Gludovatz im Alter von 75 Jahren verstorben

Österreichs Fußball trauert um Paul Gludovatz. Der langjährige Trainer und auch Betreuer von Nachwuchsteams des ÖFB ist am Freitag im Alter von 75 Jahren verstorben. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll der Südburgenländer aus Eberau (Bezirk Güssing) an den Folgen einer Corona-Infektion verschieden sein. Gludovatz war 27 Jahre lang im ÖFB für den Nachwuchs zuständig und erreichte dabei mit der Unter-20-Auswahl 2007 bei der WM in Kanada das Halbfinale.

Als Trainer der SV Ried holte er 2011 den ÖFB-Cup-Titel sowie 2010 und 2011 den Herbstmeister-Titel in der heimischen Bundesliga. Gludovatz galt nicht nur als ausgezeichneter Trainer mit ungewöhnlichen Methoden, sondern war auch als Persönlichkeit sehr anerkannt.

Der langjährige Trainer und auch Betreuer von Nachwuchsteams des ÖFB ist am Freitag im Alter von 75 Jahren verstorben. APA/EXPA/ROLAND HACKL

Erschüttert vom Ableben Gludovatz' zeigte sich Sport Austria-Präsident Hans Niessl, den mit dem Südburgenländer eine langjährige Freundschaft verband: "Wir haben eine großartige Trainer-Persönlichkeit und einen großartigen Menschen verloren! Seine Erfolge mit ÖFB-Nachwuchsauswahlen, wie Platz 3 bei der U19-EM in Polen 2006 oder Platz vier bei der U20-WM in Kanada 2007 mit Spielern wie Martin Harnik, Sebastian Prödl, Zlatko Junuzovic, Rubin Okotie, Veli Kavlak, Markus Suttner oder Erwin Hoffer waren beeindruckend. Aber auch seine Stationen bei Ried, Sturm Graz und Hartberg waren erfolgreich. Mit Ried hat er 2011 sogar den Cup-Titel geholt."

Außerdem habe er als Leiter der ÖFB-Trainerausbildung viele Akzente setzen können. Dabei habe er es stets exzellent verstanden, sein umfassendes theoretisches Wissen in die Praxis umzusetzen.

"Ein großer Vordenker des Trainerberufs"

"Gerne erinnere ich mich an die Zeit zurück, als wir gemeinsam die Trainer-Ausbildung, dann auch die Lizenz-Trainer-Ausbildung in Lindabrunn absolviert haben", erzählt Niessl. "Bei unseren vielen Treffen habe ich immer seine exakten Analysen und seine freundliche, menschliche, südburgenländische Art geschätzt. Mit Paul Gludovatz ist ein großer Vordenker des Trainerberufs von uns gegangen. Die österreichische Sport-Familie wird ihn stets in lebendiger und ehrender Erinnerung behalten."

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zeigte sich ebenfalls tief betroffen. Paul Gudovatz habe den österreichischen Fußball geprägt – als langjähriger ÖFB-Nachwuchstrainer ebenso wie im Klubfußball: „Vor allem war Paul Gludovatz eine Ausnahmepersönlichkeit, ein großer Burgenländer, der sich nicht nur durch sportliche Erfolge größtes Ansehen erworben hat, sondern auch durch seine menschlichen Qualitäten.“

Paul Gludovatz im Mai 2016 während der tipico Bundesliga-Begegnung zwischen Cashpoint SCR Altach und SV Josko Ried in Altach. APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Gludovatz habe sich stets als „begeisterter Burgenländer, der auch sozial sehr engagiert war“ gezeigt: „Er ist für sein Heimatbundesland immer zur Verfügung gestanden, wenn es ihn gebraucht hat.“ Zuletzt fungierte Gludovatz auch im Expertenbeirat für das Jubiläum „100 Jahre Burgenland“. LH Doskozil: „Paul Gludovatz wird uns fehlen, sein Ableben bedeutet einen unersetzlichen Verlust.“

„Der österreichische Fußball verliert eine seiner prägendsten und erfolgreichsten Persönlichkeiten der letzten Jahrzehnte“ Sportlandesrat Heinrich Dorner

„Mit Paul Gludovatz verliert der österreichische Fußball eine der prägendsten Persönlichkeiten der letzten Jahrzehnte", betont auch Burgenlands Sportlandesrat Heinrich Dorner. „Er war aufgrund seiner Erfolge ein Aushängeschild des burgenländischen Fußballs. Er verfügte aber nicht nur über sportliche, sondern vor allem über herausragende menschliche Qualitäten und war außerordentlich beliebt. Sein Tod ist ein schwerer Verlust für das gesamte Burgenland."