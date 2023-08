Badener Zuchtpreis: Die Königin der Dreijährigen

Am Samstag, dem 27. August stand (ganz am Schluss des Renntages) das größte Rennen für österreichische Pferde, der Badener Zuchtpreis für Dreijährige mit einer Dotation von 15.000€, diesmal gelaufen als Helene Musa-Gedenkrennen(Stall Gasselseder) und gesponsert von ihrer Tochter, der vielfachen Amateurchampioness Elisabeth Höbart, am Programm.

Es gab eine ganz klare Favoritin, dies Seriensiegerin Mona Lisa Venus mit dem tollen Rekord von 1.13,6. Muscle Magic mit Christoph Fischer sicherte sich unmittelbar nach dem Start die Spitze, wurde aber sogleich von der Favoritin mit Hubert Brandstätter angegriffen und von der Führungsposition verdrängt. Der ebenfalls chancenreiche Power Hill mit Gerhard Mayr sprang ein und Brandstätter konnte an der Spitze schalten und walten, ohne angegriffen zu werden.

Dilara Venus mit Wolfgang Ruth rückte außen auf, aber im Einlauf wurde sie wieder von Muscle Magic verdrängt. Mona Lisa Venus lief einem ungefährdeten Sieg entgegen, ohne wirklich gefordert zu werden. Wo das Leistungslimit der „Wunderstute“ aus dem Stall Kottingbrunn liegt, bleibt weiter offen. Im Siegerinterview bekannte ihr ständiger Fahrer Hubert Brandstätter allerdings, dass die lauffreudige Stute ziemlich schwierig zu fahren ist, sich gerne eindreht und oft ziemlich in der Hand liegt.

Das zweite Zuchtrennen war den Fünf- bis Sechsjährigen vorbehalten und bewies, dass auch mit nur fünf Startern ein sehr spannendes Rennen möglich ist: Der Favorit Oscarello mit Christoph Fischer suchte gleich die Spitze, während der Außenseiter Lido mit Karl Höbart einsprang. Nach einer Bahn griff der Ex-Derbysieger Heck M Eck mit Christoph Schwarz an und Oscarello konnte überraschenderweise nicht dagegen halten. Schließlich holte Shining Star mit Hubert Brandstätter im Einlauf sehenswert auf, aber Heck M Eck rettete sich als Führender ins Ziel.

Auch die gewinnreichste internationale Trabergarnitur war – diesmal über 1600m – am Ablauf: Hier sicherte sich der favorisierte Riverflow(Christoph Schwarz) schon bald die Führung, wurde von Samir (Dominik Duda) angegriffen und streckte schon seinen Kopf in Front. Der bayrische Berufsfahrer (mit österreichischen Wurzeln) Christoph Schwarz gab aber die Innenbahn nicht auf und Samir trat im Einlauf wieder den Rückzug an. Dafür erreichte Juliano Mo (Mario Zanderigo) den zweiten Platz und vor einem weitern Gast aus Deutschland, Remus Eck mit Robert Pletschacher. Christoph Schwarz und Gerhard Mayr gelang ein Fahrerdouble, Josef Schneiberg konnte mit dem Außenseiter Miracle reussieren.

Bevor es am 10. September mit dem Glückrenntag in das Badener Saisonfinale geht, gibt sich am 3. September im Ebreichspark die Vierjährigen-Elite bei der AROC Breeders Crown ein Stelldichein. Am letzten Badener Renntag (Hirtenberg Renntag) winkt als Hauptpreis der Tombola ein Reisegutschein von 10.000€, am Sportsektor stehen mit dem 31. Zukunftspreis der Zweijährigen, dem Badener Heinrich-Preis und dem 25. Österreichische Sattelderby gleich drei Highlights auf der Tageskarte.

Ergebnisse:

1.Rennen: Magic Paradis (Hartmut Engelhardt) in 1.17,9 vor Good Game BR und Franklin Venus

2.Rennen: Black Moon (Thomas Pribil) in 1.15,9 vor Zuckerpuppe und Versace Venus

3.Rennen :Quality Control (Martin Floh) in 1.16,1 vor Flair Venus und Lady Lucie

4.Rennen: Miracle (Josef Schneiberg) in 1.15,6 vor Ostwind Bo und Buena Vista BR

5.Rennen: Heck M Eck (Christoph Schwarz) in 1.14,4 vor Shining Star und Oscarello

6.Rennen: Power Pepper (Gerhard Mayr) in 1,17,8 vor Avicii und Kentucky

7.Rennen: River Flow (Christoph Schwarz) in 1.15,6 vor Juliano Mo und Remus Eck

8.Rennen : Grafenegg (Gerhard Mayr) in 1.18,8 vor Morley und Ella Mo

9.Rennen: Mona Lisa Venus (Hubert Brandstätter) in 1.17,6 vor Muscle Magic und Dilara Venus