Die Badener „Nacht des Pferdes“ war gut besucht

Trotz des Donnerstag Nachmittag-Termines war ein gigantischer Besucherzustrom auf die Badner Trabrennbahn zu verzeichnen: die „Nacht des Pferdes“ ist eben Kult: Ein rennsportlicher Höhepunkt war das Rennen der „Tour Trotteur Francais“ über 2100m mit Bänderstart in 3 Bändern: Die Schnellstarterin Fantastic Chalerie (Mario Zanderigo) sprintete aus dem 1. Band an die Führung, aber schon nach einer Runde lancierte der höchstpönalisierte Du de Connee (Joze Sagaj) in 3. Spur einen Angriff, während Fantastic Chalerie einsprang. Duc de Connee sah schon wieder sichere Sieger aus, aber der Außenseiter Errakis (Helmut Lindmayr) ließ nicht locker und im Einlauf stürmte plötzliche der andere Slowene, Fun de Bellande (Erich Kubes) mit mächtigem Speed heran und entschied das Rennen zu seinen Gunsten, während Du de Connee nach Errakis nur der dritte Platz blieb.

Im vorletzten Rennen wurde wieder einmal gegen die übliche Rennrichtung, also „rechts herum“, gefahren und da gibt es einen Spezialisten, Mentor Venus, der das Rennen schon im Vorjahr gewann. Der mittlerweile Zwölfjährige setzte sich mit seinem Trainer Johann Lichtenwörther auch gleich an die Spitze und gab sie bis zum Ziel nicht ab, wobei bei diesem Rennen nur ein äußerst kurzer Einlauf zur Verfügung steht. Der speedige Folies Bergères (Klaus Dresel) holte den zweiten Platz vor dem ständigen Verfolger des Führenden, Eagle“s Flight (Mario Zanderigo).

Einen äußerst spannenden Einlauf gab es im 13. Lauf der Badener Berufsfahrermeisterschaft, einem Bänderstartrennen über 2100m: Amigo Venus(Franz Konlechner) konnte den Angriff von Morley (Christoph Finish), der ein „Wahnsinnsfinish“ hinlegte, gerade noch abwehren, auch Kiw“s Raqscal (Gerhard Mayr) war nicht weit geschlagen.

Der Renntag wurde mit einem Minitraber-Rennen der Jugendlichen eingeleitet: Hier zeigte Stefanie Mayr mit dem ausgeborgten Nero ihre Routine und ihr Talent durch eine perfekte Renneinteilung. Am Schluss der Tageskarte versuchten sich wieder einmal die Erwachsenen (Profis und Amateure) im Pony-Sulky: Es kam zu einem spannenden Finish der Höbart-Brüder Karl und Christian, wobei Christian mit Sandy das bessere Ende vor sich hatte und Karl mit Nero besiegte, beide hatten offenbar großen Spaß mit den kleinen Pferden.

Eine Premiere gab es im vierten Rennen, erstmals in den Sulky eingespannte Noriker, die sonst eher im Winter im Schlitten zu Hause sind, auf einer A-Bahn: Angeführt wurde die Parade von Johannas Miniponys mit Franz Lichtenwörther, dann zeigten sich die Schwergewichte in den verschiedenen Farben. Es siegte ganz überlegen Start-Ziel der zehnjährige Mohrenkopf-Wallach Franziskus, ein Star der Noriker-Szene, mit seinem Besitzer Hans Stocker.

Vor dem traditionellen Feuerwerk wurde es noch einmal sehr schnell und spektakulär: Nach mehr als 60 Jahren donnerten wieder Motorräder durch das Sandoval: Die „Flat-Track-Racing“-Gruppe aus Eggendorf bot mit ihren umgebauten Motocross-Maschinen eine mitreißende Show, die nicht nur Motorrad-Freaks begeisterte. Als krönender Abschluss konnten die zahlreichen Besucher wieder das schon traditionelle Riesenfeuerwerk der Fa. Buryan am Badener Nachthimmel bewundern. Nächster Renntag ist erst wieder am Sonntag mit dem 35. Österreichischen Stutenderby (Beginn wieder 15:30).

Ergebnisse1.Rennen: Dominator Venus (Hermann Gruber) in 1.18,5 vor Madness und No Gelt Face2.Rennen: Power Chance (Gerhard Mayr) in 1.20,2 vor Mondstern EM und Ki a3.Rennen: Tirana (Josef Maier) in 1.14,7 vor Cara Cha Petit und D.D.„s Redemption4.Rennen: Fun de Bellande (Erich Kubes) in 1.17,1 vor Errakis und Du de Connee5.Rennen(Noriker): Franziskus (Hans Stocker) in 2.27,7 vor Moritz-Diamant und Lusi6.Rennen: Muscle Magic (Christoph Fischer) in 1.18,7 vor Hulapalu und Garcia7.Rennen: Versace Venus (Alfred Höbart) in 1.17,9 vor Liserl und Gold Eagle8.Rennen: Amigo Venus (Franz Konlechner) in 1.17,2 vor Morley und Kiwi“s Rascal9.Rennen: Makya (Christoph Fischer) in 1.17,7 vor Power Classic und Dilara Venus10.Rennen: Mentor Venus (Johann Lichtenwörther) in 1.18.1 vor Folies Bergères und Eagle“s Flight11.Rennen(Minitraber): Sandy (Christian Höbart) vor Nero und Bounty