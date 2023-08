Im Stutenderby groß abgecasht

Ganz am Schluss des Renntages gab es den eindeutigen Höhepunkt: Das 35. Österreichische Stutenderby für vierjährige österreichische Stuten über 2100m. Die Derby-Vierte und St. Leger Zweite Lady Cash AS war die große Favoritin und hatte diesmal den routinierten deutschen Catch-Driver Michael Schmid im Sulky. Beim Aufwärmen im langsamen Trab hatten manche Zweifel an der schnellen Pferdedame, die aus ihrem Trainingsquartier in Italien anreiste. Nach dem „Ab“ bemächtigte sich zunächst Mon Bijoou RS mit Franz Konlechner der Spitze, aber schon nach einer halben Bahn kam der sehenswerte Vorstoß der Favoritin, die von ihrem Fahrer gleich an die Spitze dirigiert wurde. Nach einer Runde tauchte plötzlich die Außenseiterin Antonia O mit Johan Buijs außen auf, aber als es zur Entscheidung ging, fiel sie wieder zurück. Dafür kam Angel Face mit Hubert Brandstätter stark auf und überlief Mon Bijou RS, der der dritte Platz verblieb. Lady Cash AS holte sich souverän und überlegen in der hervorragenden Kilometerzeit von 1.14,3 die Siegprämie von 3.700€. Nach Platzierungen im Derby und St. Leger hat es jetzt mit dem Zuchtrennsieg geklappt!

Das mittlere der drei PMU-Rennen war für die gewinnreichsten Pferde in zwei Bändern über 2125 ausgeschrieben, 11 Traber stellten sich dem Starter: Die chancenreiche Jasmine Dragon (Klaus Dresel) sprang gleich am Start ein, Hulk Venus ( Wolfgang Ruth) sprintete an die Spitze, wurde aber schon bald von How Nice S.R. (Erich Kubes) abgelöst. Im Einlauf griff dann Kronprinz Rudolf (Josef Gruber jun.) an und sicherte sich vor Hulk Venus den zweiten Platz. Die Zulagenpferde, darunter die frischen Sieger Fun de Bellande (Carsten Milek) und King of the World (Harald Sykora) hatten mit der Entscheidung nichts zu tun, vielleicht auch den hohen Temperaturen geschuldet?

Insgesamt war zu beobachten, der es vier Start-Ziel-Siege gab und Erich Kubes mit zwei Siegen der erfolgreichste Aktive war. Johann Lichtenwörther siegte mit seiner Orlandos Angel Z nach einem ganz anderen Rennverlauf, denn er versuchte während des Rennens immer wieder an die Spitze zu gelangen, was aber erst im Einlauf möglich war: eine bärenstarke Leistung der fünfjährigen Stute aus dem Stall Zechmannhof! Im Rahmen konnte man bei dem schon traditionellen US-Autocorso zahlreiche Straßenkreuzer bewundern.

Bevor die Badener Rennsaison in die Zielgerade geht, gibt es diesmal bereits am Samstag (Beginn um 16 Uhr) einen Großrenntag: Der 51. Badener Zuchtpreis für Dreijährige ist eine der Höhepunkte der Trabrennsaison und hat mit der schnellsten österreichischen Dreijährigen aller Zeiten, Mona Lisa Venus, eine ganz eindeutige Favoritin. Weiters findet das 8. Championat der Fünf- und Sechsjährigen über 2100m mit dem Ex-Derbysieger Heck M Eck und dem Badener Meile-Sieger Oscarello statt, um nur die Highlights der Tageskarte zu nennen.

Ergebnisse:1.Rennen: Claudine (Erich Kubes) in 1.19,5 vor Kaiser Hazelaar und Little Star Boko2.Rennen: Modern Muscle Hill (Julia Strasser) in 1.16,4 vor Max Lobell und Ghost3.Rennen: Orlandos Angel Z (Johann Lichtenwörther) in 1.16,0 vor One Hell of a Ride und Funny Rose Venus4.Rennen: Garcia (Mario Zanderigo) in 1.17,5 vor Lucky Luciano und Stella Venus5.Rennen: CC O (Hans Ortner) in 1.19,5 vor Scarlet Lavie und Hannes Venus6.Rennen: Dorinando (Mathias Walcher) in 1.19,3 vor Filou Venus und MS Ranger7.Rennen: Atalanta (Nadja Reisenbauer) in 1.16,9 vor Power Vital und Chuppa Chups8.Rennen: My Kronos Venus (Josef Gruber jun.) in 1.14,4 vor Virgil Venus und Matrix Venus9.Rennen: How Nice S.R. (Erich Kubes) in 1.16,1 vor Kronprinz Rudolf und Hulk Venus10.Renen: Faster than Usain (Stefan Pröglhöf) in 1.19,3 vor Bold Eagle San und Lucky Blue11.Rennen: Lady Cash AS (Michael Schmid) in 1.14,3 vor Angel Face und Mon Bijou RS