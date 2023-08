Oscarello mit drei Siegen

Der Badener Renntag vom 6. August stand unter der Patronanz der der Marktgemeinde Guntramsdorf, deren Winzer auch einen eigenen Weinstand betrieben. Zahlreiche ungarische Starter komplettierten die Starterfelder in den meisten Rennen. Aus sportlicher Sicht stach der in Erinnerung an den verstorbenen Spitzentrainer Albert Plschek gelaufene Badener Stutenpreis und der Gold Cup der Amateure hervor:In dem über 1600m gelaufenen Stutenpreis schoss „Hansi“ Lichtenwörther mit seiner Flair Venus gleich an die Spitze; damit war schon der Grundstein für den späteren Sieg gelegt, denn eigentlich wurde die Fünfjährige kaum bedrängt, dahinter war Dancing Star Venus (Christoph Fischer) auszumachen. Die am Papier chancenreichen ungarischen Teilnehmer Coach Degli Dei(Goran Zolnaji), die immerhin noch Vierte wurde, und Balerina R (Bernadett Balogh), die „Stockletzte“ war, hatten mit der Entscheidung nichts zu tun. Amateur Christian Höbart erreichte nach dem Führungsduo mit seiner Quuenie den dritten Platz.

Der abschließende 4. Lauf zum GOLD-CUP, der höchsten Kategorie für Amateurfahrer, führte hingegen über die Steherdistanz von 2600m (mit Bänderstart aus zwei Bändern): Rupert Schwaiger mit Otero nutzte die günstige Startposition zur Führung, während die Neuerwerbung des Gestütes Nottingham Twigs Got U. (Manuel Strebel) am Start wegen eines Fehlers unzählige Länger verlor. Otero wurde von Power BMG (Manuel Hagleitner) an der Spitze abgelöst, aber schon nach eineinhalb Bahnen schickte Thomas Royer den bereits vierzehnjährigen wunderschönen Fuchshengst King of the World in tollen Gängen außen nach vorne und eroberte im Einlauf die Spitze, womit das Rennen entschieden war. Otero kam wieder besser ins Bild und auch der speedige Lido (Christian Höbart) holte auf. Nach dem Startverlust lief Twigs Got U (Rekord: 1.10,5!) als Vierter ein starkes Rennen, während Samir mit Katharina Kancnyr blass blieb.

Erfolgreichster Aktiver war in Abwesenheit von Champion Gerhard Mayr, der beim deutschen Derbymeeting in Berlin weilte, – wieder einmal – Christoph Fischer, der mit dem hochfavorisierten Meile-Sieger Oscarello im 1. Rennen einen hoch überlegenen Sieg(Tagesbestzeit von 1.13,8) feierte und auf insgesamt drei Siege als Fahrer kam, Hubert Brandstätter gelang ein Fahrerdouble.

Der nächste Renntag bei „Traben Hautnah“ steigt bereits am Donnerstag, dem 10. August um 16 00 Uhr und beginnt mit einem Rennen der Minitraber für Jugendliche, während im späteren Verlauf des Renntages (wie schon zur Tradition geworden) sich auch die Profis und Ameteure mit den Ponys versuchen. Erstmals findet auf einer A-Bahn einen Trabfahren für Noriker statt, dann gibt es auch eine Motorradshow der Gruppe „Flat Track Racing“ aus Eggendorf. Bei den Traber wird wieder einmal gegen die Rennrichtung, also rechts herum, über 2500m gefahren, es gibt ein sehr gut besetztes Rennen für französische Traber, ein starkes Amateurrennen und den Start des St. Leger-Siegers Makya. Traditionsgemäß findet der Renntag ca. um 21 45 Uhr mit einem Riesenfeuerwerk der Fa. Buryan seinen Abschluss. Da die Super 76-Wetter letzten Sonntag nicht erraten wurde, gibt es einen Mega-Jackpot von 20.388€ .

Ergebnisse1.Rennen: Oscarello (Christoph Fischer) in 1.13,8 vor Tirana und JS Tolstoy2.Rennen(Doppelsitzer): Magic Paradis (Hubert Brandstätter) in 1.22,7 vor Indian Mo und Revento J3.Rennen: Matrix Venus (Andreas Fischer) in 1.17,4 vor Farya BD und Divine Design4.Rennen: Angel Face (Hubert Brandstätter) in 1.18,2 vor Lady Alone und Mirko Meadow5.Rennen: One Hell of a Ride (Karl Gruber) in 1.18,3 vor Haribelle und Ghost6.Rennen: Atalanta (Nadja Reisenbauer) in 1.17,4 vor Super Celebration RZ und Dallas Venus7.Rennen: Black Moon (Christoph Fischer) in 1.17,6 vor Great Pretender und Little Star Boko8.Rennen: Flair Venus (Johann Lichtenwörther) in 1.16,5 vor Dancing Star Venus und Quuenie9.Rennen: Malcom Venus (Christoph Fischer) in 1.18,9 vor Chaparal RZ und Chiara Venus10.Rennen: King oft he World (Thomas Royer) 1.18,0 vor Otero und Lido