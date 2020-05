Wie die Amateur-Fußballer warten derzeit auch die Baseballer des Landes darauf, unter welchen Auflagen sie ab 15. Mai wieder ins Mannschaftstraining einsteigen dürfen. "Wir haben noch keine Richtlinien von unserem Fachverband bekommen", schildert Moritz Scheicher von den Wiener Neustädter Diving Ducks.

In Deutschland gibt es bereits konkrete Vorgaben. An diesen Bestimmungen wollen sich die Ducks orientieren, in welche Richtung es auch hierzulande gehen könnte. Die wichtigste Frage ist wohl, wie viel Leute gleichzeitig am Platz stehen dürfen.

Alltags-Regeln im Training kein Problem

Sicher ist: Ein möglicher Verstoß gegen die Abstandsregeln und Körperkontakt spielen beim Baseball eine untergeordnete Rolle. "Beim Training ist es kein Problem, dass wir diese Regeln einhalten. Im Wettkampf gibt es sehr wenige Situation, bei denen es dazu kommt, ganz verhindern wird man es im Match aber nicht können", skizziert Scheicher.

Bevor die Ducks aber an Spiele in der höchsten Spielklasse denken können, braucht es eben den Wiedereinstieg ins Mannschaftstraining. In den letzten zwei Monaten hielten sich die Wiener Neustädter in Eigenregie fit. "Mehr mit Lauftraining und athletischen Sachen, auch wenn es nicht einfach ist, weil ja die Fitnessstudios auch geschlossen haben. Jetzt freuen wir uns auf das Baseball-Training, ohne Ziel ist es aber natürlich auch schwierig."

Meisterschaft möglich, EM wohl nicht

Der frühestmögliche Ligastart soll Anfang Juli sein. Daran glaubt Scheicher nicht mehr, der sich aber eine verkürzte Meisterschaft in den Monaten August, September und Oktober vorstellen kann.

Denn die U18-EM ist bereits verschoben, auch die U23-EM in Russland im August steht auf wackeligen Beinen. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dort hinfahren kann", wäre Scheicher einer der rot-weiß-roten Leistungsträger. Doch im Jahr 2020 wird sich der Baseball-Betrieb wohl im besten Fall auf die nationale Ebene beschränken.