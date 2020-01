Es war eine klare Angelegenheit: Die Traiskirchen Lions verloren in der ersten Runde des Platzierungsdurchgangs mit 69:89. Der Schaden war bereits in der ersten Hälfte angerichtet, weil die Löwen gegen BC Vienna defensiv kein Konzept fanden, 54 Punkte in den ersten 20 Minuten zuließen. Die Wiener setzten sich so mit 18 Zähler ab. "Wir haben in der Offensive gut exekutiert. Durch zwei Runs ist der Rückstand zu Stande gekommen", analysiert Lions-Coach Markus Pinezich.

Offensive stockte, Welton überzeugte

Die zweite Hälfte war das genaue Gegenteil der ersten. Traiskirchen hielt nun in der Defensive gut dagegen, allerdings lief vorne nur mehr wenig zusammen. So kamen die Lions nicht mehr in die Nähe eines Comebacks. Der Rückstand blieb konstant hoch (Minus 16 war der kleinste Abstand). Trotz allem war Pinezich mit der Leistung seiner Mannschaft nicht unzufrieden: "Wir haben die Sachen gut umgesetzt, aber jeweils nur an einem Ende des Feldes. Zuerst offensiv, dann defensiv." Ein Löwe fiel übrigens positiv auf. Big Man Quadir Welton gab sein Debüt, erzielte 15 Punkte und schnappte sich neun Rebounds. "Dabei hat er seit einem halben Jahr keine Partie mehr gemacht", war Pinezich vom 24-jährigen US-Amerikaner angetan.

Mannschaftsgeist statt Brechstange

Dennoch braucht es eine Steigerung, damit die Löwen die Platzierungsrunde unter den Top Zwei und in den Play-offs beenden. Im Training helfe nun nur Wiederholung, ist Pienzich überzeugt. Dass der Negativlauf (zwölf Pflichtspiele in Folge ohne Sieg) am mangelnden Selbstvertrauen liegt, glaubt der Headcoach übrigens nicht. "Nein. Selbstvertrauen kann in den letzten Minuten in einer engen Partie entscheidend sein. Es liegt daran, dass wir Fehler individuell ausbessern wollen. Wir können es aber nur als Mannschaft machen", erklärt Pienzich, dass seine Spieler die sprichwörtliche Brechstange auspacken.

BC VIENNA - TRAISKIRCHEN LIONS 89:69 (29:18, 54:36, 71:47, 89:69).

Vienna: Shoutvin (29 Punkte), Samac (13), Martin Trmal (12), Detrick (12), Radakovics (11), Gvozden (9), Hassan Zadeh (3).

Traiskirchen: Razdevsek (15 Punkte), Welton (15), Ray (10), Ziedins (7), Andjelkovic (6), Schmit (6), Isbetcherian (5), Gentner (5).