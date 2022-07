Triathlon Gumpoldskirchner Michael Weiss bei Ironman Austria auf Platz zwei

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Michael Weiss beim Ironman auf Platz zwei Foto: APA/EXPA/DOMINIK ANGERER

M ichael Weiss hat am Sonntag beim Ironman Austria in Kärnten Platz zwei erreicht. Der Gumpoldskirchner musste sich nach 3,9 km Schwimmen im Wörthersee, 180 km Radfahren und 42,2 km Laufen nur dem Kasachen Iwan Tutukin um 6:35,53 Minuten geschlagen geben. Zweitbester Österreicher bei großer Hitze wurde Christian Birngruber als Sechster (+33:36,18), Hubert Hammerl landete an der zehnten Stelle (+51:38,09).