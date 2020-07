Am 15. März erreichte der Profitriathlet Michi Weiss in Campeche (Mexiko) bei einem Ironman 70.3 den dritten Platz. Nach vier Monaten Zwangspause gab es für den Gumpoldskirchner von den Tri Runners Baden heute den Wiedereinstieg in das Renngeschehen in Gmunden am Traunsee.

Zu diesem Bewerb in der Sprint-Distanz (750 Meter Schwimmen, 25 Kilometer am Rad und 5 Kilometer Lauf) war eine hohe Anzahl an Kurzdistanz-Spezialisten am Start, die konzentriert auf diese Disziplin ihr Traning ausrichten.

Alles Vorbereitung auf Klagenfurt

Weiss erreichte den siebenten Rang mit einer Zeit von 1:05:06 Stunden. Den Sieg holte sich der junge Vorarlberger Leon Pauger mit 59:40 Minuten. Im Ziel meinte der siebenfache Ironman-Champion Weiss: „Der Motor wurde ordentlich durchgeputzt und die Scharnierln entrostet.“

Nächster Wettkampf ist der Mostiman am 25. Juli im niederösterreichischen Wallsee. Das Rennen ist gleichzeitig auch die Staatsmeisterschaft im Sprint. Die besten Sprinter Österreichs werden antreten. Für Weiss sind dies alles wichtige Vorbereitungsrennen für den Ironman Austria in Klagenfurt am 20. September, den er 2018 gewonnen hatte.

In Gmunden ebenfalls am Start war Weiss' Teamkollegin Michaela Wurm, die den Sprung in das 17 Grad kalte Wasser des Traunsees wagte und bei traumhaftem Lauf-Wetter den ersten Triathlon der Saison 2020 finishte.