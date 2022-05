Michael Weiss will es in St. Pölten wissen

Werbung

1,9 Kilometer Schwimmen durch gleich zwei Seen, 90 Kilometer am Rad bis in die Wachau, 21 Kilometer Laufen durch die NÖ-Landeshauptstadt: Am Sonntag wird St. Pölten im Rahmen der „Challenge“ wieder zu Österreichs Triathlonmetropole.

Neben internationalen Größen wie Jan Stratmann und Tom Davis sind auch heimische Pros, wie der Gumpoldskirchner Michael Weiss und Lukas Hollaus am Start. Bei den Ladys gilt die Britin Lucy Buckingham als Topfavoritin.