Tullner Triumph in der Stadthalle

Nach acht Jahren gibt's wieder rot-weiß-roten "Doppeljubel" in der Bundeshauptstadt. Damals gewann der Deutsch-Wagramer Jürgen Melzer mit dem Deutschen Philipp Petzschner. Diesmal siegte der Muckendorfer Lucas Miedler sensationell an der Seite von Alexander Erler am Sonntag beim ATP-500-Turnier in Wien. Das Duo aus Tirol und Niederösterreich, das nur dank einer Wildcard im Hauptbewerb der Erste Bank Open stand, rang im Endspiel Santiago Gonzalez/Andres Molteni (MEX/ARG) mit 6:3,7:6(1) nieder. Erler/Miedler haben damit ein seltenes Österreich-Double geschafft, denn im Vorjahr hatten sie ebenso überraschend den ersten ATP-Tour-Titel in Kitzbühel geholt.

Wildcard bringt Glück

Schon den Finalsieg in der Gamsstadt hatten sie per Wildcard geholt. "Mit einer Wildcard sind wir in Österreich auf der ATP noch ungeschlagen", merkt der Muckendorfer Miedler bei der Siegerehrung launig an. "Also nächstes Jahr, Herwig (Turnierdirektor Straka, Anm.) bitte wieder eine Wildcard."

Erler ist kein Freund großer Reden, diesmal noch weniger: "Ich bin gerade ein bisschen sprachlos momentan", stand er noch im Banne des Triumphes. Beider Dank galt für die Wildcard, den Fans und dem Betreuer-Team. "Danke auch an die Familie", sagte Miedler. "Wir werden das gebührend feiern."

Historischer Erfolg

Der 25-jährige Erler und der 26-jährige Miedler schafften den ersten Titelgewinn eines heimischen Doppels in der Turniergeschichte. In der knapp 50-jährigen Turniergeschichte war es davor drei Österreichern gelungen, den Doppel-Titel zu holen - 1988 dem Kärntner Alexander Antonitsch mit Balasz Taroczy (HUN), 2009 dem Steirer Oliver Marach mit Lukasz Kubot (POL) und 2014 Jürgen Melzer mit Philipp Petzschner (GER). Dazu kamen neun Finalteilnahmen, alleine fünf von Julian Knowle. All diese Erfolge waren eher zu erwarten gewesen als der nunmehrige.

Triumph ohne Satzverlust

Das Davis-Cup-Doppel war eben mit Wildcard in den Raster gekommen und hat auch vom Ausscheiden aller vier gesetzten Paare schon in der ersten Runde profitiert. Mit Andrej Rublew/Karen Chatschanow (RUS) und Hubert Hurkacz/Marcelo Melo (POL/BRA) schalteten sie am Zweit-Court am Heumarkt nichtsdestotrotz namhafte Gegner aus, im Halbfinale besiegten sie ebendort Sander Gille/Joran Vliegen (BEL). Ist schon der Turniersieg sensationell, so ist es auch die Tatsache, dass das rot-weiß-rote Duo im Turnierverlauf keinen einzigen Satz abgegeben hat.

Dieses war der fünfte Streich

Erler/Miedler haben heuer vier Challenger-Titel gewonnen, der Wien-Titel ist aber natürlich der absolut größte Erfolg in ihrer Karriere. Erler wird nun am Montag in der Doppel-Weltrangliste auf Position 50 der beste Österreicher sein, Miedler wird auf Position 55 erwartet. Es ist ihr jeweils bestes Ranking. Und dieses öffnet ihnen die Tür auf die ATP-Tour, auch bei Grand-Slam-Turnieren sollte man sie künftig sehen. Mit Gonzalez/Molteni besiegten sie den 31. und 40. der Doppel-Weltrangliste, die beiden haben heuer in Cordoba, Buenos Aires und Gijon 250er-Titel gewonnen.

Die Lokalmatadoren ließen sich davon nicht beeindrucken. Scheinbar ohne Nervosität traten die beiden vor einer mit 9.000 Zuschauern gefüllten Halle auf und breakten ihre Gegner gleich zum 2:0. Diesen Bonus verwalteten sie u.a. mit starken, übersichtlich platzierten Returns von Miedler, den Satzgewinn der Schützlinge von Wolfgang Thiem fixierte Erler mit einem Ass. Im zweiten Satz ging es mit dem Service in das Tiebreak, in dem Erler/Miedler äußerst souverän agierten. Nur ein Punkt ging da an die Gegner. Als Belohnung gab es auch einen Siegerscheck über 144.300 Euro.

Miedler musste Urlaub verschieben

Erler betonte danach, dass sie zu Beginn der Woche daran geglaubt hatten, jeden besiegen zu können. "Das haben wir auch gezeigt. Ich werde mir jetzt vielleicht zwei Bier gönnen, morgen heimfahren und nach einer Woche Pause greifen wir wieder an." Miedler hätte seinen Abflug in den Abu-Dhabi-Urlaub am Samstag gehabt, nun sei da sogar ein Upgrade drinnen. Die beiden hatten übrigens für das Kitzbüheler Turnier 2021 zufällig zusammengefunden. "Seitdem werde ich ihn nicht mehr los", sagt Miedler mit einem Augenzwinkern über Erler.

Die Fans hätten sie zum Sieg gepusht. "Das taugt uns. Uns beflügelt das, wir haben Gott sei Dank auch einen guten Start gehabt. Davon beflügelt haben wir wieder eine unglaubliche Partie gespielt", ist sich Miedler bewusst. Beide waren eine Woche davor auch in der Einzel-Qualifikation angetreten, es war jeweils in Runde eins Endstation. Ob nun dem Doppel mehr Aufmerksamkeit geschenkt werde? "Eine schwierige Frage mit den 500 Punkten jetzt, das ist eine andere Dimension", gab Miedler zu bedenken. "Ich fahre mal in den Urlaub und spiele dann vorerst mal Einzel."