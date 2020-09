Mit dem Schuljahr 2020/21 geht das Projekt „Athletic Girls“ bereits in seine vierte Auflage. Dabei bringt Sportland Niederösterreich gemeinsam mit dem niederösterreichischen Leichtathletikverband die Leichtathletik in die Turnsäle. Als Pilotprojekt in St. Pölten gestartet, können sich mittlerweile Schulen aus ganz Niederösterreich (5. - 8. Schulstufe) für ein Profi-Training mit Top-Athletinnen bewerben.

Vergangenes Schuljahr besuchten Ivona Dadic, Beate Schrott, Victoria Hudson, Jennifer Wenth und Viola Kleiser 22 Schulen und trainierten dort mit rund 820 Schülerinnen. Im Rahmen des regulären Sportunterrichts finden bei „Athletic Girls“ leichtathletikspezifische Bewegungseinheiten unter fachkundiger Betreuung für Mädchen statt. Spielerisch werden dabei die Leichtathletiktechniken in den Bewegungsgrundformen Laufen, Springen und Werfen vermittelt.

Danninger: "Mädchen nachhaltig für den Sport begeistern"

„Gerade in dieser herausfordernden Zeit dürfen wir nicht vergessen, wie wichtig der Sport für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden ist. Ich freue mich daher, dass trotz der Coronavirus-Pandemie „Athletic Girls“ weiterhin stattfindet – natürlich unter Einhaltung aller Abstands- und Hygieneregeln. Mithilfe unserer niederösterreichischen Vorbilder der Leichtathletik schaffen wir es so, Mädchen mit viel Spaß und Abwechslung nachhaltig für den Sport zu begeistern“, so Sportlandesrat Jochen Danninger. Für alle interessierten Mädchen gibt es zusätzlich eine kostenlose Jahresmitgliedschaft in einem niederösterreichischen Leichtathletikverein ihrer Wahl.

Infos unter www.athleticgirls.at