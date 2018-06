Österreichs Fußball-Nationalteam hat erst vergangenen Samstag Deutschland nach 32 Jahren wieder geschlagen – mit 2:1 in Klagenfurt. Bei der am 14. Juni beginnenden Fußball-Weltmeisterschaft in Russland ist Österreich dennoch nicht dabei. Das ist hingegen einer niederösterreichischen U 11-Mädchen-Mannschaft gelungen, die zur Mini-WM nach Kaiserslautern in Deutschland reist.

Von Vizekanzler Heinz-Christian Strache wurden die Girls des SC Brunn am Gebirge in seiner Funktion als Sportminister jetzt hochoffiziell am Minoritenplatz in der Wiener Innenstadt empfangen. Der Sportminister drückt den niederösterreichischen Nachwuchs-Kickerinnen im Alter von sechs bis zwölf Jahren die Daumen.

Gespielt wird von Freitag bis Sonntag

Die Mini-WM für die Mädchen beginnt am Freitag dieser Woche und dauert bis Sonntag. Die Aufregung bei den jungen Niederösterreicherinnen ist groß. Kaiserslautern gehörte lang zu den Top-Adressen in der großen deutschen Bundesliga bei den Männern. Am Sonntag, 10. Juni, wird dann feststehen, wie es dem SC Brunn am Gebirge bei ihrer Mini-WM-Teilnahme ergangen ist.