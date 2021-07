Um drei Athleten mehr als im langjährigen Durchschnitt schickt das Österreichische Olympische Comité zu den Spielen nach Tokio. Die NÖ-Sportler spielen eine gewichtige Rolle – 19 der 75 nominierten Olympioniken haben blau-gelbe „Wurzeln“.

Leichtathletik

Mit Siebenkämpferin Ivona Dadic (Union St. Pölten) und den beiden SV-Schwechat-Assen Victoria Hudson (Speer) und Lemawork Ketema (Marathon) sind drei NÖ-Leichtathleten an Bord.

NÖN-Einschätzung: Heißester Medaillentipp ist klarerweise Dadic, die 2020 als Jahresweltbeste im Siebenkampf abgeschlossen hat. Mit den 6.419 Punkten von Götzis wäre sie 2016 im olympischen Siebenkampf auf Platz neun gelandet. Speerwerferin Hudson ist heuer „explodiert“ (64,68 Meter), in der Weltrangliste rangiert sie auf Platz 25. Routinier Ketema (34) hält eine Marathonbestmarke von 2:10,44 Stunden. Das Vorderfeld bei Olympia ist damit außer Reichweite.

Synchronschwimmen

Das Südstadt-Duo Anna-Maria und Eiri-Marina Alexandri fährt voller Selbstvertrauen nach Tokio zu seinen zweiten olympischen Spielen. Das Qualifikationsmeeting in Barcelona, bei dem die letzten neun Tickets vergeben wurden, haben die Alexandris souverän gewonnen.

NÖN-Einschätzung: Seit der Bronzemedaille bei der EM in Budapest haben sich die Schwestern mit griechischen Wurzeln noch einmal gesteigert. Die Top Sechs sind in Tokio für die Olympia-Zwölften von 2016 in Reichweite.

Schwimmen

Marlene Kahler (SVS), mit ihren 20 Jahren die zweitjüngste Schwimmerin im siebenköpfigen OSV-Aufgebot, der Himberger Brustspezialist Christoph Rothbauer (200 Meter) und der in England schwimmende Bad Vöslauer Felix Auböck vertreten Blau-Gelb in Tokio. Kahler startet wie Auböck in gleich drei Disziplinen – über 400, 800 und 1.500 Meter Freistil.

NÖN-Einschätzung: Gerade Auböck ist mehr als nur ein Finaltipp. Über 400 Meter kraulte der 24-Jährige in Budapest zu EM-Silber. Läuft‘s optimal, ist auch das Olympia-Podest in Reichweite.

Klettern

Die Haagerin Jessica Pilz gehört spätestens seit ihrem Vorstieg-Weltmeistertitel 2018 zur absoluten Elite. Olympisch ist allerdings die „Kombination“ aus den drei Teildisziplinen Vorstieg, Boulder und Speedklettern. Gerade Letzteres liegt der 24-Jährigen nicht unbedingt.

NÖN-Einschätzung: Eine Fingerverletzung in der heißen Vorbereitungsphase hat Pilz zurückgeworfen. Die letzten Weltcups musste sie auslassen. Speedtraining war praktisch unmöglich. Ein Platz im Spitzenfeld wäre unter diesen Vorzeichen sensationell.

Judo

Die Wimpassingerin Michaela Polleres (23) hat heuer bei der Weltmeisterschaft gezeigt, dass sie jederzeit für Edelmetall gut ist. Gold in der Gewichtsklasse bis 70 Kilo wäre möglich gewesen, Bronze ist es geworden.

NÖN-Einschätzung: Olympisches Flair kennt die 23-Jährige schon – von den Jugendspielen 2014, als sie Bronze holte. Schöpft sie ihr Potenzial voll aus, ist Edelmetall machbar.

Kajak

In einem dramatischen Austro-Duell ums Olympiaticket im Kajak-Einer hat sich die Tullnerin Viktoria Wolffhardt gegen die regierende Europameisterin Corinna Kuhnle (Höflein) durchgesetzt.

NÖN-Einschätzung: Kuhnle war immer für einen „Ausreißer nach oben“ gut, Wolffhardt stand zuletzt vor allem für konstante Plätze im Vorderfeld. Ihr größter Erfolg datiert aus 2018: EM-Gold im Canadier.

Tischtennis

Der Dietmannser Stefan Fegerl tritt im Mixed-Bewerb mit Sofia Polcanova an.

NÖN-Einschätzung: Das Austro-Duo kann nur überraschen.

Radsport

Auf der Bahn geht der Ebreichsdorfer Andreas Graf mit seinem langjährigen Partner Andreas Müller im Madisonbewerb an den Start. Sie qualifizierten sich mit WM-Rang 13 für ihre ersten Spiele. Kletterspezialist Hermann Pernsteiner (Kirchschlag) und Patrick Konrad (Ebreichsdorf) wurden für das Straßenrennen nominiert.

NÖN-Einschätzung: Edelmetall dürfe außer Reichweite sein.

Gewichtheben

Die Rohrendorferin Sarah Fischer rutschte noch ins Aufgebot, bestreitet mit 20 Jahren ihre ersten Spiele.

NÖN-Einschätzung: Läuft‘s gut, landet Sarah unter den Top Ten (Klasse bis 87 Kilogramm).

Moderner Fünfkampf

Der Wr. Neustädter Gustav Gustenau schaffte „auf den letzten Drücker“ den Sprung auf den Olympia-Zug.

NÖN-Einschätzung: Gustenau hat das Zeug für die Top 20.

Badminton

Luka Wraber aus Wr. Neustadt ist Österreichs einziger Badminton-Akteur in Tokio.

NÖN-Einschätzung: Der 30-Jährige hat Schulterprobleme, peilt einen Matchgewinn an.