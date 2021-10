KREMS- FERLACH 33:29 (18:16)

Die UHK-Vereinsprämisse "Feuer am Strom" hätte man gemäß der Darbietung der "Gelb-Roten" als "Spannungszustand im Wechselstrom" umbenennen müssen, bei dem sich Hochs und Tiefs im Spiel der Heimischen regelmäßig ablösten. So starteten Jochmann & Co vorerst wunschgemäß in die Partie und führten nach sieben Minuten bereits mit 7:3. Es folgte der erste Rückfall, der durch technische Fehler und überhastete Abschlüsse geprägt war. Die ersatzgeschwächten Gäste aus der Büchsenmacherstadt, gespickt mit zahlreichen Juniorenspielern, glichen in Minute 9 auf sogar 8:8 aus. Mit einer mickrigen Zweitore-Führung ging es in die Kabinen.

Kremser auch nach der Pause unter "Wechselstrom"

Im zweiten Spielabschnitt fanden die Wachauer kurzfristig wieder zu ihrer spielerischen Linie und zogen auf 23:19 (39.) davon. In der Folge mehrten sich abermals die Fehler der Gastgeber. Goalie Lukas Domesvscek, der für den angeschlagenen Standardkeeper Ivan Budalić das Kremser Tor hütete, vereitelte mit einer Glanzparade beim Stand 24:23 erneut den Ferlacher Ausgleich (42.). Die drohende Blamage vor Augen legte der UHK wieder einen Zahn zu und sorgte im Finish endlich für klare Verhältnisse.

Auch Trainer Ibish Thaqi suchte für die Berg- und Talfahrt, in der sich sehr gute und schlechte Phasen permanent abwechselten ,eine Erklärung: "Du glaubst, du stehst über den Dingen und gibst im Unterbewusstsein nicht alles. Das Gefühl, ein Match eigentlich nicht verlieren zu können, hemmt bei uns derzeit die Leistung." Nachsatz: "Wir sind in der Meisterschaft aber noch ungeschlagen und ich bin mir sicher, dass meine Mannschaft das in ihr schlummernde Potenzial gegen stärkere Gegner über sechzig Minuten auf die Platte bringen wird."

Tore UHK Krems:

Romas Kirveliavičius (6), Matthias Führer (5), Gašper Hrastnik (5/2), Jakob Jochmann (4/2), Lukas Nikolic (4), Sebastian Feichtinger (4), Tobias Auß (3), Fabian Posch (2).