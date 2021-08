Punkto "Kontinuität" will die kürzlich neu bestellte Vereinsleitung mit Neo-Obmann Alexander Hofmann den Erfolgsweg der letzten Jahre weiter beschreiten, was im Klartext wirtschaftliche Stabilität, intensive Nachwuchsarbeit und die Kampfmannschaft als Aushängeschild bedeutet. Dieser Weg ist aber noch lange nicht an Ende der Fahnenstange angelangt. "Wir wollen die Handball-Elite in Österreich neu definieren", sprach Hofmann dabei den weiteren Prozess der Professionalisierung des Klubs an. "Jeder Bereich, sei es jener der Jugend, deren Eltern, die sich im Klub einbringen, Spieler, Vorstand, Präsidium und Gönner soll weiter wachsen."

Einen entscheidenden Schritt in dieser Richtung wurde auch von Hofmanns Stellvertreter Thomas Grabner organisiert, der den medialen Öffentlichkeitsauftritt nach neuesten Maßstäben revolutionierte. Darunter befinden sich die neuen verbindenden Logos für die drei Sparten HLA, HLA Challenge und GKL-Frauen sowie eine neue Homepage, die demnächst ins Netz geht. Das alles ein Gesamtpaket, um das die Konkurrenz den Traditionsklub aus der Wachau noch beneiden wird.

PUMA kehrt als Ausrüster zurück

Nach einer siebenjährigen Pause nimmt der UHK heuer erstmals wieder am Europacup teil. Am 17. Oktober steht das Auswärtsspiel im schweizerischen Aarau auf dem Programm. Die Hallenkapazitäten mit den zahlreichen Teams sind mittlerweile an ihre Grenzen gestoßen. In Krems wird nun ein Grundstück für eine neue Trainingshalle gesucht, die von Hauptsponsor Erich Erber finanziert wird. Die gesamten Jugendmannschaften bis zum HLA Challenge-Team der Spielgemeinschaft zwischen dem USV Langenlois Handball und dem Förthof UHK Krems treten unter dem gemeinsamen Namen "Brixton Fire Krems" auf. Das Kooperationsmodell mit dem BRG Ringstraße wird im Herbst auch auf die Oberstufe ausgeweitet.

"Gelb-rot, unsere Klubfarben, symbolisieren das Feuer, das in uns allen für den UHK und den Handballsport brennt, bemerkte Bernhard Lackner, bevor Vertreter aller Nachwuchsmannschaften und die Herrenteams im neuen Puma-Outfit auf die Bühne gebeten und den versammelten Gästen vorgestellt wurden. Der Ausrüster mit dem Raubtier-Logo war in den 80er und 90er Jahren schon für die Ausstattung der Spieler und Betreuer verantwortlich. Auch, wenn es nicht laut ausgesprochen wurde: In Anbetracht der Klasse des Kaders wollen die Wachauer heuer wieder um den Titel in der HLA mitmischen.