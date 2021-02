UHK Krems: Pflichtsieg mit Schönheitsfehlern .

Die Kremser setzten sich in ihrem letzten Spiel der Hauptrunde erwartungsgemäß beim Außenseiter in Linz klar durch und werden als Vierte in die Bonusrunde der SPUSU-Liga einziehen. Eine ähnlich eklatante Schwächephase, wie am Anfang der zweiten Spielhälfte, werden sich die Schützlinge von Trainer Ibish Thaqi gegen die HLA-Topteams dann aber nicht leisten können.