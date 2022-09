Sport in der Energie-Kostenfalle

Werbung

Höhere Tarife für die gewohnte Tennispartie „indoor“, gestiegene Hallentarife, Einsparüberlegungen bei den kommunalen Hallenbädern, der sorgenvolle Blick auf Flutlicht- und Heizrechnungen fürs Vereinshaus im kommenden Winter – auch in Niederösterreich ist die Krisenstimmung angekommen. Bei den Vereinen, Hallenbetreibern und auch den „Sportkonsumenten“.

Angesichts der steigenden Energiepreise hat Sport-Austria-Boss Hans Niessl vor einem drohenden „Teuerungs-Lockdown“ im Sport gewarnt. Analog zur Coronakrise müsse die Regierung auch jetzt helfen: „Nur so kann die Vielfalt der österreichischen Sportkultur bewahrt werden!“ Einerseits werde „eine Ausweitung der Strompreisbremse auf eine Energiepreisbremse“ auch für gemeinnützige Sportvereine benötigt, andererseits die „längst fällige Erhöhung der gesetzlichen Besonderen Bundes-Sportförderung“.

„Licht aus und Hallen zu“ im schlimmsten Fall

Dabei geht’s um die Mittel für die einzelnen Fachverbände, die seit mehr als einem Jahrzehnt nicht angepasst worden sind. Sonst würden Szenarien drohen, dass Sportstätten, insbesondere Hallen, im Herbst nicht in Betrieb genommen werden oder nicht mehr beheizt werden können.

„Licht aus und Hallen zu heißt es bald auf den Sportstätten in unserem Land“, fürchtet Dagmar Schmidt von der Sportunion Wien. Speziell die Schwimmer schlagen Alarm, auch der Breitensport sei massiv bedroht. Präsident Arno Pajek: „Ohne zusätzliche Förderungen blicken wir einer ganz tristen Zukunft entgegen.“

Beim Sportland sieht man in erster Linie den Bund in der Pflicht. NPO-Fonds unterstützen, um die Energiekrise abzufedern. „Ob Flutlicht, Tennishallen, Eishallen oder Reithallen – es muss möglich sein, dass all das im Winter genutzt werden kann“, formuliert Sportlandesrat Jochen Danninger „eine klare Forderung an den Sportminister“. Werner Kogler selbst hat sich bislang skeptisch zu zusätzlichen bundesweiten Heizkostenförderungen geäußert.